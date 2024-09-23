ВС РФ взяли в плен 20 военных ВСУ под Угледаром

20 украинских военнослужащих, в том числе двое офицеров, сдались в плен российским войскам под Угледаром, передает корреспондент ТАСС.

Большая часть сдавшихся - бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая пытается удерживать оборону на угледарском направлении. Среди сдавшихся есть раненые, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам пленных, почти все они были мобилизованы несколько недель назад и пробыли на линии боевого соприкосновения от одного дня до двух недель. Многие из них говорят, что запрашивали помощь командования, однако ее не последовало.