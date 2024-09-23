СМИ: в Ливане при ударе ЦАХАЛ погиб мирный житель

Израильские ВС обстреляли окрестности ливанского населенного пункта Будай, расположенного в районе города Баальбек недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, в результате нападения один человек погиб, еще шесть получили ранения. Утверждается, что погибший и пострадавшие являются гражданскими лицами.

Ранее израильский новостной портал Walla информировал о нанесении Армией обороны Израиля массированного упреждающего удара по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.