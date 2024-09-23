В Японии отстранили капитана корабля после вторжения в воды КНР

Японские власти отправили в отставку капитана эсминца ВМС, который летом 2024 года самовольно вторгся в территориальные воды Китая. Токио неофициально уведомил Пекин, что инцидент произошел непреднамеренно из-за навигационной ошибки, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Эсминец "Судзуцуки" 4 июля 2024 года вел наблюдение за учениями ВМС КНР с боевыми стрельбами, которые проходили у побережья провинции Чжэцзян. Японский корабль углубился на 12 морских миль (22 км) в территориальные воды Китая, где находился около 20 минут. Капитан "Судзуцуки" принял командование только в мае 2024 года и, как показало расследование, не знал, что нарушил морскую границу Китая. Японские власти намерены подвергнуть взысканию и его подчиненных, которые недостаточно бдительно следили за навигационным оборудованием и неверно информировали своего командира.

Пекин в связи с инцидентом выразил Токио официальный протест. Правительство Японии в ответ заявило, что в соответствии с международным законодательством корабль имел право на мирный проход через территориальные воды Китая. Как утверждают в Токио, исследовательские корабли КНР с ноября 2021 года неоднократно заходили в территориальные воды Японии у побережья префектуры Кагосима на острове Кюсю для проведения изысканий.