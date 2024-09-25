При ударе Израиля по югу Газы погибла семья из шести человек

По меньшей мере шесть палестинцев погибли в результате удара Израиля по южной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, женщина и ее пять детей погибли в результате израильской бомбардировки дома в районе к северо-востоку от города Рафах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.