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Al Jazeera: при ударе Израиля по югу Газы погибла семья из шести человек

По меньшей мере шесть палестинцев погибли в результате удара Израиля по южной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

При ударе Израиля по югу Газы погибла семья из шести человек
© globallookpress.com

По его данным, женщина и ее пять детей погибли в результате израильской бомбардировки дома в районе к северо-востоку от города Рафах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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