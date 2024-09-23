Алаудинов оценил шансы ВСУ прорваться к Курской АЭС

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов, чтобы прорваться к Курской АЭС. Российские бойцы укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигать в регионе. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

— Попытки прорваться, конечно, ВСУ их не оставили. Они понимают, что выполнить задачу максимум, которая перед ними ставилась — блицкриг, — у них не получится. Однако они пытаются хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию, ну и закрепиться для того, чтобы их не выбили уже, — подчеркнул Алаудинов.

Он отметил, что за это время также выросли несколько эшелонов и линий обороны ВС РФ, хорошо подготовленных и оборудованных, передает РИА Новости.

Алаудинов заявил, что ВСУ самовольно покидают позиции в Курской области

Генерал-майор до этого рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины находятся в замешательстве на фоне больших потерь в Курской области, поэтому все чаще самовольно покидают позиции. По его словам, обстановка на курском направлении рабочая и подконтрольная.

Стало известно, что российская армия ликвидировала в зоне спецоперации элитного бывшего солдата из Ирландии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, бойцу было около 20 лет. Военный ранее получал множественные травмы во время службы и только в начале 2024 года вернулся на СВО.