Мобилизация: последние новости на сегодня 23 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 сентября 2024, в материале «Рамблера».

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Меры поддержки для участников СВО расширили в Красноярском крае

Перечень мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей расширили в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

В рамках «прямой линии» жители региона интересовались мерами поддержки в части оказания специализированной медико-санитарной помощи вне очереди, путевками в оздоровительные и загородные лагеря для детей, бесплатным питанием.

Теперь члены семей участников СВО имеют право на внеочередной прием у узкопрофильного специалиста и оперативное вмешательство. Также бойцы и их семьи смогут не только бесплатно посещать краевые учреждения спорта, но и записаться на групповые занятия, которые проводят инструкторы и тренеры.

Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки

В осенний призыв могут приходить и бумажные, и электронные повестки, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», — заявил парламентарий.

Полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.

Песков: участники программы «Время героев» стажируются в администрации президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участники программы «Время героев» проходят стажировку в администрации президента, сообщает RT.

«Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Отмечается, что в управлении пресс-службы и информации Кремля таких стажёров нет.