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Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении

Расчеты российской реактивной артиллерии уничтожили опорный пункт противника на донецком направлении, сообщает ТАСС.

Его ликвидировали экипажи РСЗО «Град». Ракетная система особенно эффективна против живой силы Вооруженных сил Украины. Она наносит площадное поражение — накрывает сразу определенный периметр, что позволяет поражать рассредоточенную силу.

Получения цели расчетам требуется всего несколько минут до произведения выстрела.

Расчет гаубицы 2С3 "Акация" уничтожил опорник ВСУ на авдеевском направлении

Расчет российской самоходной гаубицы 2С3 «Акация» уничтожил опорный пункт противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Вместе с техникой и живой силой Вооруженных сил Украины был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда.

Опорный пункт был обнаружен расчетами беспилотных летательных аппаратов, ведущих круглосуточное дежурство в воздухе. После получения координат цели военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию, навели орудие и выполнив серию выстрелов.

Вертолет Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

Российский ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами скопление живой силы и бронетехнику противника в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС.

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника Вооруженных сил Украины были успешно уничтожены.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ.