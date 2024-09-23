Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области

Российские десантники предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

© MOD Russia / Globallookpress

Военнослужащие из состава группировки войск «Север» разгромили украинских бойцов вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак» в приграничных районах российского региона.

Алаудинов: ВСУ активизируются в Курской области на фоне визита Зеленского в США

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ активизируются в Курской области на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.