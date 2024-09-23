ВСУ атаковали белгородский город

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© lenta.ru

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В результате падения беспилотника были повреждены десять легковых автомобилей, а также остекление в трех многоквартирных домах.

Житель Коренева Кореневского района Курской области был трижды атакован дронами

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — рассказал Гладков.

Ранее три украинских беспилотника уничтожили в Ростовской области. Их сбили около города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелась сухая растительность, никто не пострадал.