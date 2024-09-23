Минобороны рассказало о подавлении огневых точек и уничтожении орудия ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что координаты выявленных целей от разведывательного подразделения были незамедлительно переданы артиллеристам. В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по противнику. По информации операторов разведывательных дронов, все цели были уничтожены.

В Минобороны РФ пояснили, что при выполнении огневых задач артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения.