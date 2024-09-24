Минобороны рассказало о подавлении огневых точек и уничтожении орудия ВСУ

Экипажи БМП-3 и расчеты орудий "Нона-К" Западной группировки ВС РФ уничтожили блиндажи, окопы и пехоту ВСУ в ходе выполнения огневых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи БМП-3 и расчеты буксируемых орудий "Нона-К" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили блиндажи, окопы и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в зоне проведения специально военной операции. В этот раз бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали планы боевиков ВСУ на своих позициях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов вычислили, откуда велся огонь противником в сторону российских войск, и по средствам связи на пункт управления передали координаты местонахождения противника. Затем экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение боевикам ВСУ.

Группа украинских штурмовиков не успела разбежаться в разные стороны и укрыться от снарядов.