Артиллеристы российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России ударили по бригадам и технике ВСУ в районах 20 сёл Курской области.

Также силы ПВО ВС России сбили шесть снарядов HIMARS.