Алаудинов предрек обострение в Курской области из-за визита Зеленского в США

Украинская армия активизируется в Курской области на фоне поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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По словам Алаудинова, ВСУ пытаются «закинуть» последние ресурсы, чтобы показать, что они якобы что-то могут. Командир «Ахмата» также указал на успехи российской армии на Донецком направлении. Фронт противника начинает «проваливаться», подытожил Алаудинов.

Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR

В ночь на 23 сентября Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

Ранее Зеленский раскрыл подробности его «плана победы».