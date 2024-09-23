В четверг 19 сентября по пансионату для пожилых людей в Сумской области нанесли якобы ракетный удар - так преподнесли информацию на Украине. По данным же российских спецслужб, операция была спланирована Киевом, и в пансионате сдетонировала заранее заложенная взрывчатка.

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То, что это дешевая постановка, видимо, признали даже украинские таблоиды, поскольку многие из них даже не стали публиковать информацию о взрыве. Однако, согласно официальной сводке, в учреждение якобы прилетела запущенная российскими военнослужащими корректируемая авиабомба.

В Сумах пропал свет после российских ударов

В результате инцидента погибла одна женщина и 13 человек пострадали. Правда, нет воронки и деревья не поломаны. Выбиты окна - возможно, авторы идеи действительно что-то взорвали неподалеку. На опубликованных кадрах демонстративно суетятся медики и спасатели.

Эта неуклюжая попытка провокации - лишь подтверждение того, о чем на днях предупреждала Служба Внешней разведки России. Сообщалось, что в ближайшее время Киев поставит под удар собственное население, предположили, что выберут детское учреждение. Естественно, чтобы обвинить в этом Москву. Предполагалось, что к топорному сценарию могут приплести Иран и КНДР, чтобы усилить давление на союзников России.

Украинские СМИ уже приоткрыли завесу. Владимир Зеленский повезет в США «план из трех пунктов» для переговоров с Россией. Опубликован он будет только к ноябрю и якобы станет стартом для переговоров с Москвой. Впрочем, серьезно относиться к этому плану не стоит - в него включены и «Действия украинских сил в Курской области», а это значит, что Киев, вероятно, планирует действовать шантажом. К тому же, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, нелегитимность Зеленского делает этот план попросту невыполнимым.

На неделе Киев сбросил американскую авиабомбу на школу в поселке Веселое в Курской области, и это уже не инсценировка. А в Свердловской области сотрудники ФСБ застрелили оказавшего сопротивление украинского боевика. Он готовил убийство одного из руководителей оборонного предприятия и по заданию Киева изготовил взрывчатку. Когда появились бойцы спецназа, он начал отстреливаться.

Все преступления на территории России курирует Главное управление разведки Минобороны Украины и не скрывает это. Западные покровители требуют от Киева результатов. Не получается на поле боя - пусть льют кровь мирных жителей.

Подробнее о террористических атаках Киева смотрите в сюжете Михаила Чебоненко для программы «Главное с Ольгой Беловой».