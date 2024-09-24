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Богомаз: БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью.

Богомаз: БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью
© РИА Новости
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Ранее Росгвардия нашла в Курской области украинский беспилотник-приманку.

Также беспилотники ВСУ атаковали автомобиль, комбайн и два дома в Белгородской области.

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