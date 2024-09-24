Богомаз: БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ

Ранее Росгвардия нашла в Курской области украинский беспилотник-приманку.

Также беспилотники ВСУ атаковали автомобиль, комбайн и два дома в Белгородской области.