Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR
Спецназ «Ахмат» уничтожил САУ CAESAR французского производства в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа Апти Алаудинова.
По его словам, также был сожжен миномет и несколько единиц техники, уничтожено большое число противника.
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Отмечается, что Вооруженные силы Украины перекинули новые отряды беспилотчиков, которые «круглосуточно летают на нашем участке и пытаются чего-то добиться». Генерал отметил, что они ничего не поменяют.