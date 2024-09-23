В Ростовской области уничтожили три беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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По его словам, дроны были уничтожены около полуночи в районе города Каменск-Шахтинский.

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«В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности», — заявил чиновник, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что дежурно-спасательные подразделения уже выехали к месту пожара.