В Ростовской области уничтожили три беспилотника

Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ в Ростовской области
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, дроны были уничтожены около полуночи в районе города Каменск-Шахтинский.
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«В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности», — заявил чиновник, отметив, что пострадавших и разрушений нет.
Он добавил, что дежурно-спасательные подразделения уже выехали к месту пожара.