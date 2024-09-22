Депутат Рады обвинила Сырского в провале обороны на ряде направлений

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вновь раскритиковала деятельность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, обвинив его в провале обороны. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Безуглой.

"Вернулась с донецкого направления. За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже. Селидово было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала она.

По ее словам, третью штурмовую бригаду "Сырский умышленно разорвал в клочья, командира 110-й отдельной механизированной бригады, руководившего подразделением с самого начала в Авдеевке и фактически сформировавшего одну из лучших сухопутных бригад, сняли". И это, подчеркнула парламентарий, "далеко не все свежие примеры".

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Она отметила, что единственное усиление, которое отправляют на донецкое и харьковское направления, - "это бригады "зомби" из мобилизованных людей, которые не участвовали в боях и бегут из-за страха и необученности, <...> при этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных штабах и раздутых подразделениях".

Безуглая также сообщила, что вокруг Покровско-Мирноградской агломерации сейчас сооружают фортификации, однако это делается без связи с Генштабом ВСУ.

"Это продукт горизонтальной координации военных администраций, местных подразделений, инженеров и благотворителей, сознательно обходящих устаревшие и оторванные от реальности инструкции, спущенные из высших штабов", - подчеркнула депутат.

Она призвала президента страны Владимира Зеленского "вырвать ВСУ из кровавых лапок" Сырского.

О Марьяне Безуглой

Безуглая получила известность после критики командования ВСУ. Политик подала заявление в Государственное бюро расследований Украины против Сырского, обвинив его в препятствовании депутатской деятельности и предоставлении ей ложных сведений. Позже депутат расширила заявление, потребовав возбудить уголовное дело и в отношении его предшественника Валерия Залужного. По ее словам, Сырский и его команда отправляют в бой необученных людей, что приводит к массовой гибели личного состава.

5 января парламентский комитет по вопросам нацбезопасности принял решение об увольнении Безуглой с должности замглавы комитета, однако в Верховной раде дважды не хватило голосов для принятия этого постановления. 17 сентября депутат сама обратилась с заявлением на имя спикера парламента с просьбой уволить ее с должности и перевести в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. 19 сентября Рада удовлетворила просьбу Безуглой.