Байден заявил, что не разрешал удары оружием США вглубь РФ

Президент США Джо Байден пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Нет", - сказал американский президент в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

В Совфеде высказались о последствиях ударов вглубь РФ для Запада

В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось".