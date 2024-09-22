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Байден заявил, что пока не принял решения об ударах оружием США вглубь РФ

Президент США Джо Байден пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Байден заявил, что не разрешал удары оружием США вглубь РФ
© globallookpress.com
"Нет", - сказал американский президент в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

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В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось".

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