Число жертв ударов ЦАХАЛ по Ливану выросло

Израиль намерен наносить удары по целям «Хезболлы» на всей территории Ливана, сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Как уточнил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Ха-Леви, ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию», цель которой — военная инфраструктура «Хезболлы», строившаяся последние 20 лет. При этом, как сообщил Минздрав Ливана, жертвами израильских атак уже стали 356 человек, более 1,2 тыс. ранены. Опрошенные RT эксперты не исключают возможности развёртывания полномасштабной войны между Израилем и Ливаном. По мнению аналитиков, расширение конфликта выгодно властям Израиля, действующим с негласного одобрения Вашингтона.

Израиль объявил о намерении наносить удары по всей территории Ливана. Своими целями ЦАХАЛ обозначила военную инфраструктуру «Хезболлы».

Как написал израильский министр обороны Йоав Галант в соцсети X, ВС страны расширяют удары по целям этой организации по всему Ливану.

Со своей стороны, начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Ха-Леви заявил, что 23 сентября ЦАХАЛ начал наступательную операцию, цель которой — атаковать военную инфраструктуру, строившуюся «Хезболлой» на протяжении последних 20 лет.

«Сегодня утром ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию. По сути, мы нацеливаемся на военную инфраструктуру, которую «Хезболла» строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим фазам, о которых я расскажу в ближайшее время. В конечном итоге всё направлено на создание условий для возвращения жителей севера в свои дома», — цитирует Ха-Леви пресс-служба ВС Израиля.

При этом, как сообщили в ВС еврейского государства, на территории Ливана были атакованы более 1,1 тыс. целей, в том числе склады со снарядами, пусковыми установками и беспилотниками, которые якобы представляли угрозу для Израиля.

Между тем, по последним данным Минздрава Ливана, в результате обстрелов 23 сентября в стране погибли 356 человек, ранены — свыше 1,2 тыс.

Израильская сторона, в том числе и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, уже призвали жителей приграничных районов эвакуироваться в срочном порядке.

Глава правительства еврейского государства утверждает, что израильская армия действует на упреждение, нанося удары по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане, меняя тем самым баланс сил на северной границе. Ранее советник в офисе Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил о повышении уровня противостояния с «Хезболлой». По его словам, эта борьба перешла на новый уровень, а обозначенные ранее красные линии больше не действуют.

По данным Economist, который ссылается на военные источники, Израиль готовит военную операцию по захвату части земель Ливана — «нескольких километров к северу от границы». Как стало известно ранее, Израиль ввёл особое положение на территории северных районов.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о риске превращения Ливана в «новую Газу», что, по его мнению, «будет ужасающей трагедией для всего мира». Позднее Бейрут призвал ООН «сдерживать агрессию» Израиля против ливанских территорий и местных жителей.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников, вероятностью начала полномасштабной войны между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» обеспокоен Белый дом. По версии издания, к этому могут привести детонация средств связи в Ливане и удар израильской авиации по южному пригороду Бейрута. Американские чиновники ожидают, что в ближайшие дни интенсивность боевых действий между Израилем и «Хезболлой» значительно возрастёт, «что потенциально может привести к полномасштабной войне двух сторон», пишет Politico.

«Непредсказуемость растёт»

Об очень высоком риске полномасштабной войны между Ливаном и Израилем на фоне беспрецедентного за последние 15—20 лет уровня эскалации в регионе заявил РИА Новости и посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Вероятность (полномасштабной войны. — RT) очень высокая, поскольку не просматривается заинтересованность некоторых участников этого конфликта в реальном снижении эскалации», — отметил дипломат.

По его словам, о высокой эскалации свидетельствуют массированные ракетные обстрелы с обеих сторон с жертвами и разрушениями, а также террористическое использование информационно-коммуникационных технологий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия озабочена стремительной деградацией ситуации на Ближнем Востоке.

«Безусловно, ситуация деградирует каждый день. Стремительно деградирует, напряжённость растёт, непредсказуемость растёт. Это предмет для нашей крайней озабоченности», — подчеркнул Песков.

«Нужно продолжение войны»

Опрошенные RT эксперты со своей стороны также не исключают возможности дальнейшего разрастания ливано-израильского конфликта.

«Война, конечно, может начаться из-за военной операции ЦАХАЛ на юге Ливана. Мы видим, что политической целью Тель-Авива является возвращение израильского населения на северные территории и создание некой буферной зоны», — отметил в беседе с RT первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Никита Данюк.

Он также выделил ряд факторов, способствующих эскалации этого конфликта.

«Это в первую очередь вмешательство внешних сил. Все прекрасно понимают, что Израиль является своего рода «аватаром» Соединённых Штатов. Несмотря на своенравную политику Нетаньяху, ни одну военную операцию он не проводит без непосредственного одобрения из Белого дома. В то же время «Хезболла» и Ливан действуют в интересах Ирана. Тегеран и Вашингтон попытаются удержать столкновение на контролируемом уровне, однако получится ли это реализовать — большой вопрос», — говорит Данюк.

По его словам, для самого Нетаньяху новая наземная операция на территории Ливана — это прежде всего «попытка набрать как можно больше политических очков».

«Фактор внутренней израильской политики также силён. Израильскому лидеру нужно продолжение войны — хоть с ХАМАС, хоть с «Хезболлой». В его картине мира такой подход, по всей видимости, считывается как залог политической выживаемости. И мы видим, что Израиль, проводя дерзкие военные операции, не опасается возможной реакции со стороны мирового сообщества, которое по большей части закрывает на это глаза, в том числе арабский мир. И если это оказывается практически безнаказанным, то почему бы резко не обнулить военный потенциал Ливана? Понимая это, правительство Израиля пытается по максимуму достичь своих политических целей, прибегая и к диверсиям, и к бомбардировкам», — пояснил Данюк.

Как считает член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, главный вопрос сейчас заключается в том, каков будет масштаб дальнейших израильских атак на Ливан.

«Тель-Авив хочет оккупировать территории Ливана, отодвинуть свои северные границы под предлогом того, что в южном Ливане обосновалась «Хезболла», которая для него создаёт проблемы. Израильские власти используют этот повод для начала прямой агрессии против Ливана. ЦАХАЛ наносит страшные удары в том числе и по мирным кварталам, где гибнут абсолютно ни в чём не повинные люди. Израильские власти, атакуя Ливан, совершают преступление и нарушают все международные нормы», — констатировал аналитик в разговоре с RT.

При этом причина эскалации заключается в политике геноцида палестинцев в секторе Газа, которую проводит Нетаньяху, уверен Степанян.

«Если бы Израиль не инициировал зверскую операцию в Рафахе и секторе Газа в целом, безжалостно уничтожая палестинцев, включая женщин и детей, то и реакция «Хезболлы» не была бы такой горячей», — считает специалист.

С его точки зрения, Нетаньяху «нужна региональная война», которую он намеренно провоцирует.

«То есть израильские власти во главе с премьером при поддержке США и других западных партнёров сами раздувают конфликт с Ливаном, в которую хотят втянуть и Иран, захватить часть ливанских территорий. Нетаньяху нужно любой ценой организовать большую региональную войну, чтобы удержаться у власти», — полагает аналитик.

Степанян допускает, что если противостояние между Израилем и «Хезболлой» не будет урегулировано в ближайшее время, «ситуация может выйти из-под контроля».