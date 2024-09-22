«Дьявольское стечение обстоятельств»: военкор об убийстве Бентли

Убийство военного корреспондента Рассела Бентли с позывным Техас, произошедшее на окраине Донецка 8 апреля, стало дьявольским стечением обстоятельств, написал в своей статье для KP.RU военкор Дмитрий Стешин. Как рассказал сослуживец американского добровольца Влад Евтушенко, тогда Бентли проживал в Донецке, в самом обстреливаемом районе города. В день трагедии Техас оформлял документы в администрации Петровского района. Когда в Донецке начались прилеты, Бентли помчался туда.

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На месте прилетов оказалась «располага» и парк техники одного из армейских подразделений. Мужчина, говорящий с акцентом, в ковбойской шляпе Стетсон, назвавший свой позывной Техас, не мог не вызвать нездоровую реакцию у тех, кто в этот момент оценивал повреждения после обстрела. И одно пошло цепляться за другое, — написал Стешин.

Ранее Следственный комитет объявил о завершении предварительного следствия по уголовному делу об убийстве Рассела Бентли в Донбассе. Было установлено, что к этому оказались причастны четверо российских военнослужащих.

Раскрыты детали убийства корреспондента Sputnik Рассела Бентли

Как считает юрист Илья Русяев, убийцы Бентли могут получить пожизненный срок. Он напомнил, что международное право предоставляет журналистам статус гражданских лиц, пользующихся особой защитой во время военных действий. По этой причине их убийство может быть расценено как военное преступление.