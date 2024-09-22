Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов заявил, что ВСУ понесли серьезные потери.

«Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блиц-криг, больше половины техники уже они потеряли», — заявил он.

Эксперт оценил возможность «широкомасштабного наступления» ВСУ на Белгородскую область

Командир «Ахмата» добавил, что нападение на курском направлении далось украинской армии тяжело. По его словам, эта атака стала провалом для ВСУ.

Ранее Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных на тяжелые условия во время службы в рядах ВСУ. Он заявил, что солдаты жалуются на отсутствие еды и невозможность помыться.