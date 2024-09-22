Военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России

Вооруженные Силы (ВС) России отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу. Об этом сообщили в Минобороны на брифинге.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации», — сообщает ведомство.

Попытки прорваться были предприняты ВСУ в направлениях населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области.

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины

Ранее ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины. В результате атаки российские войска поразили объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.

До этого сообщалось, что ВС РФ ударили по позициям ВСУ около города Сумы. Отмечалось, что российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS.