СМИ сообщили о передаче британских разведданных Украине

Украина получает разведданные от Британии. Об этом сообщает британское издание UK Defence Journal.

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«Самолеты Королевских ВВС над Черным морем, включая самолеты Typhoon, танкер Voyager и самолет наблюдения RC-135, продолжают следить за российскими войсками. Наблюдательный самолет RC-135 был развернут для наблюдения за российскими войсками на .. Украине. Самолеты Typhoon, чтобы сопровождать его», — сообщает издание.

Уточняется, что формально полученные данные отправляются лишь странам НАТО.

«Присутствие Королевских ВВС призвано успокоить союзников и поддержать Украину, а также показать Москве, что их не отпугнут угрозы», — отметили авторы материала.

До этого ФСБ РФ выявила признаки британской разведдеятельности в Херсонской области в интересах Киева посредством организации «Британский совет».