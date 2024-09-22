Эксперт оценил возможность «широкомасштабного наступления» ВСУ на Белгородскую область

У противника недостаточно бойцов и технических средств для принятия подобных решений. В России есть плацдармы для защиты приграничного региона.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Геннадий Алёхин сообщил, что украинская армия теряет слишком много солдат.

«На мой взгляд, широкомасштабное наземное наступление в сторону Белгорода противник вряд ли будет осуществлять. В Курской области им в какой-то степени удалось. Потому что не ДРГ туда зашли, а зашли несколько бригад противника. И боевые действия идут уже больше месяца в трёх приграничных районах. Нам удалось остановить, уравнять, противник сейчас переходит к обороне. С нашей стороны нужно наступление, чтобы выбить противника с территории Курской области. Но это с кондачка не решается. Сзади у них стоят три плацдарма — Волчанск, Купянск и Липцы. Кто пойдёт вперёд [на Белгородскую область — прим. ГМ], если есть возможность получить сразу удар в спину. Во-вторых, они несут большие потери. Видимо, у них нет сил и средств таких, как они бросили на курское направление, чтобы осуществить подобное в сторону белгородского региона. В любом наступлении всё упирается в силы и средства. В первую очередь, в людские ресурсы, а они теряют огромное число людей».

В ВСУ заявили, что Покровск уже потерян для Украины

Сегодня Дмитрий Песков сообщил, что для России нет альтернативы победе в СВО.

По словам пресс-секретаря президента, Запад одержим идеей воевать с нашей страной до последнего украинца, но там остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют слова Владимира Путина и понимают, что они значат.

Песков сделал заявления в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал Павел Зарубин.