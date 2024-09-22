Украина снова пыталась ударить по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались ударить по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина предприняла попытку атаки около 9.15 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, над Россией силы ПВО сбили 15 беспилотников. Как отчитались в Минобороны, шесть БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.