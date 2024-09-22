В ВСУ заявили, что Покровск уже потерян для Украины

Киев практически потерял Покровск (Красноармейск) — стратегически важный узел в Донбассе. Сейчас российская армия охватывает город, продвигаясь к северу и югу от него. При этом ВСУ не хватает людей, снарядов и украинские подразделения вынуждены отступать. Об этом заявил командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик, сообщает The Washington Post.

Танкист рассказал, что хотя Красноармейск еще остается под контролем Украины, как логистический узел, «уже можно сказать, что он потерян».

Российским войскам удалось перерезать три основные дороги, разрушив мосты. Они продвинулись достаточно близко к городу, чтобы контролировать любое движение с помощью артиллерийских атак и атак беспилотников.

«Передвигаться стало гораздо сложнее, транспортировать боеприпасы стало сложнее, но не невозможно», — сказал Физик.

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По его словам, ВСУ не могут накопить достаточно сил, достаточно пехотных подразделений, «чтобы провести контрнаступление»

«То есть мы вынуждены все время защищаться и медленно — если нет другой возможности не попасть в окружение или что-то еще — медленно отходить», — признался командир танкового подразделения.

Другие украинские военнослужащие отметили, что хотя Запад помогает со снарядами, они по-прежнему находятся в невыгодном положении.

«Если наши ребята выпускают три-четыре ракеты из «Града», противник выпускает восемь», — заявил солдат 28-й бригады Дмитрий.

По его словам, «весь день идет постоянная артиллерийская перестрелка»

Кроме того, члены ВСУ говорят, что «одной из самых больших проблем является непрерывная бомбардировка Россией фронта планирующими бомбами».