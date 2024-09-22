СМИ: ПВО Израиля перехватила 24 запущенные из Ливана ракеты "Хезболлах"
Силы ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватили 24 запущенные из Ливана ракеты "Хезболлах". Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По ее данным, первая ракетная атака состояла из 7 ракет, вторая - из 12, третья - из 5. Как отмечает издание, другие ракеты "Хезболлах" были уничтожены накануне авиаударами ВВС Израиля еще во время подготовки к запуску.
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В Изреельской долине и других регионах наблюдается падение осколков и шрапнели. Как указали военные, прямых попаданий ракет по объектам на земле зафиксировано не было.
Ранее шиитское движение "Хезболлах" сообщило о нанесении ракетного удара по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид.
Отмечалось, что в общей сложности в направлении Изреельской долины было запущено около 10 снарядов, но большая их часть была перехвачена силами ПВО израильской армии.