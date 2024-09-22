Со стороны Ливана по Израилю нанесли второй ракетный удар

Не менее 15 ракет было выпущено в ходе второго ракетного удара по территории Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщает базирующийся в Дубае телеканал Al Arabiya.

Как отмечает катарский телеканал Al Jazeera, целью обстрела были города в северной части еврейского государства. Армия обороны Израиля дважды сообщала о срабатывании сирен, предупреждающих о воздушной опасности на севере страны.

Ранее шиитское движение "Хезболлах" сообщило о нанесении ракетного удара по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. Отмечалось, что в общей сложности в направлении Изреельской долины было запущено около 10 снарядов, но большая их часть была перехвачена силами ПВО израильской армии.