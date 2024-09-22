Стало известно, какие повестки могут приходить призывникам осенью

Пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме, в ходе осеннего призыва могут приходить повестки двух типов — бумажные и электронные, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.

Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет, — сказал Картаполов.

Ранее в Госдуме приняли закон, который предполагает расширить отсрочку от военной службы для трудящихся в органах прокуратуры и Следственного комитета. Она будет распространяться на тех, кто поступил на службу после получения высшего образования. Также документ освободит их от военных сборов на должностях, где предусмотрено присвоение специальных званий.

Тем временем глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отметил, что в России следует вернуться к всеобщему призыву в армию. Каждый молодой человек, вне зависимости от здоровья, должен пройти через армию, считает он.

Кроме того, депутаты от ЛДПР предложили, чтобы молодым сотрудникам оборонных предприятий дали отсрочку от армии, что позволит преодолеть кадровый голод. В случае принятия поправок отсрочку от армии смогут получить выпускники вузов, колледжей и техникумов, которые устроились на заводы, занимающиеся созданием боеприпасов и спецхимии.