"Хезболла" обстреляла военный аэродром и авиабазу на севере Израиля

Шиитское движение "Хезболла" совершило ракетный удар по военному аэродрому Мегиддо и авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид, находящимся на севере еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз движения.

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"Во вторник, 24 сентября, Исламское сопротивление атаковало военный аэродром Мегиддо, расположенный к западу от города Афула, используя ракеты "Фади-1" и "Фади-2"", — отметил источник.

Также было заявлено о попадании ракет на территории авиабазы Рамат-Давид. 23 сентября израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы "Хезболлы" выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

До этого в США предположили, что "Хезболла" сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке.