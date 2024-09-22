Пленные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о тяжелых условиях в подразделениях в украинской армии. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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"Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них", - заявил генерал.

До этого пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук рассказал, что его подразделение спасло свои жизни, когда бойцы сдались в плен россиянам. По словам бойца, его мобилизовали, когда ему было 19 лет, а его подразделение состояло из юношей не старше него самого. В свою очередь источник в силовых структурах подтвердил, что ВСУ использовали на территории Донецкой народной республики 18-летних юношей для прикрытия отступления опытных соединений.