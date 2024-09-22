В США спрогнозировали, сможет ли российская ПВО отразить удары дальнобойным оружием

Отмена ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России не изменит ход конфликта, поскольку оно не пробьет плотную российскую систему ПВО. Об этом заявил экс-морпех США Брайан Берлетик.

«Проблема в том, что Запад не производит столько ракет, чтобы ВСУ могли поражать цели с нужной мощностью, которая смогла бы преодолеть плотную сеть противовоздушной и противоракетной обороны России», – сказал он.

Украина не сможет наносить удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием так часто, чтобы это повлияло на ход военных действий.

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Американский военный указал, что украинские войска уже продемонстрировали свою неспособность достичь стратегических целей при помощи атак на Россию ракетами большой дальности на фронте и приграничных территориях.

«Это оружие уже поставляют ВСУ, они его используют. Так почему же расширение радиуса его использования сможет хоть что-то изменить? Ничего не выйдет», – заключил Берлетик.

Напомним, ранее на Западе заявили, что ВСУ не могут удержать позиции по всей линии фронта.