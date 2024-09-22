Ливан выпустил по территории Израиля около 100 ракет
Ливан выпустил по территории Израиля около 100 ракет. Как сообщает Al Jazeera, сигналы воздушной тревоги звучат на севере страны. Также сообщается, что после ракетного удара начался пожар в районе базы израильских ВВС Рамат-Давид.
По информации Chanel 14, «Хезболла» значительно увеличила дальность запускаемых ракет, в том числе и крупнокалиберных.
Израиль и Ливан возобновили обмен ударами после инцидента, который произошел в Бейруте на минувшей неделе. Сотни заминированных пейджеров «Хезболлы» были дистанционно подорваны, что привело к многочисленным жертвам и большому количеству пострадавших. ЦАХАЛ также начала наносить удары по военной инфраструктуре исламского сопротивления.
Только за минувшие сутки были поражены 290 целей. Среди них ракетные установки, склады с боеприпасами и прочие объекты военной инфраструктуры.
На фоне резкого обострения ситуации Госдеп обратился к гражданам США с настоятельной просьбой покинуть неспокойный регион.