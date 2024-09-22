Алаудинов рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться у Плехова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского района Курской области на танке и боевой бронированной машине (ББМ), но попытка не удалась. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"На суджанском направлении в общей сложности наши подразделения совместными усилиями с нашими смежными подразделениями за сегодня уничтожили три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой, микроавтобус. В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно. С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехова пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения [его] сожгли. Потом они там на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, российские военные продвинулись вперед на курском направлении, в то время как ВСУ весь день несли потери и ничего не смогли добиться.