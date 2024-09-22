В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Предварительно, в результате атак никто не пострадал.

В селе Николаевка из-за удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, однако пожарные оперативно потушили возгорание. В Ясных Зорах после атаки загорелась крыша частного жилого дома. Огонь также был ликвидирован. В Шебекино от удара дрона была повреждена крыша многоквартирного дома, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла местная жительница. В этот день украинские войска атаковали село Безлюдовка Шебекинского городского округа. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Атака беспилотников также была зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Два БПЛА были подавлены силами ПВО и РЭБ. В результате падения обломков одного из беспилотников случилось возгорание.