Президент США Джо Байден может принять решение разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территорий России из-за желания улучшить свое наследие, сообщает немецкое издание Tagesschau.

«Ходят слухи, что президент Байден хочет улучшить свое "наследие". Он мог бы либо дать [Украине] разрешение на применение оружия дальнего действия, либо отказаться от своего прежнего запрета на членство Украины в НАТО», — сказано в статье.

Отмечается, что первый вариант помог бы Киеву в военном плане, а второй — в политическом.

Шредер дал совет тем, кто верит в победу над Россией

Ранее бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после неудач украинской армии на поле боя пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. По словам политика, для украинского лидера это является единственной возможностью получить шанс на победу.