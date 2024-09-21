Умеров: Украина отчитывается перед Западом о планировании операций на фронте

Украинское руководство постоянно докладывает западным союзникам по поводу планирования боевых операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким признанием выступил министр обороны страны Рустем Умеров.

"Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши [западные] партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Власти Украины постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ.