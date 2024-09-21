В направлении завода «Электросталь» в Курахове (ДНР) нанесены удары, там была замечена украинская техника и боекомплекты, рассказал координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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«Прилетало в Курахово очень хорошо, в том числе ФАБ. В направлении завода «Электросталь», где в арматурном цеху бандеровцы прятали часть своей техники, в центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы», — сказал Лебедев РИА Новости.

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Британский эксперт Александр Меркурис ранее выразил мнение, что в скором времени ВСУ потеряют контроль над пятью городами в ДНР, среди которых Курахово.