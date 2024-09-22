Названо число погибших в Газе за сутки из-за ударов Израиля

По меньшей мере 30 палестинцев погибли за минувшие сутки в секторе Газа в результате израильских бомбардировок. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, среди них 22 человека, которые стали жертвами израильской атаки на здание школы в районе Аз-Зейтун города Газа. Не менее 30 человек пострадали.

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Ранее представитель информационного центра правительства анклава сообщал о 21 погибшем в результате бомбардировки здания школы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.