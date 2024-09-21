В Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка.

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"21 сентября при исполнении служебных обязанностей в Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка", - сказано в сообщении МЧС.

При каких обстоятельствах произошел подрыв, не уточняется. Известно лишь, что при отступлении наемники и солдаты армии Зеленского оставляют за собой весьма изобретательно установленные взрывоопасные предметы, в том числе и западного производства.

В частности, особую опасность представляют мины производства Германии, которые улавливают сейсмику почвы при проезде транспорта или детонируют при приближении человека, у которого есть с собой хоть что-то металлическое.