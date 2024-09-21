В Израиле назвали последствия воздушной бомбардировки Бейрута

В Израиле заявили об уничтожении военной верхушки «Хезболлы»
Израильские военные заявили, что военное командование «Хезболлы» почти полностью погибло после воздушной бомбардировки Бейрута. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.
«Помимо Акиля в результате удара были уничтожены еще 15 участников движения «Хезболла», включая старших командиров «Радван», — утверждается в заявлении.
В ЦАХАЛ считают, что убитые отвечали за «планирование и осуществление сотен террористических операций против Израиля».
Накануне в Тель-Авиве объявили о ликвидации Ибрагима Акиля — командующего спецоперациями «Хезболлы».
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