Российские ВКС в высокой интенсивностью наносят точные и мощные бомбовые удары по скоплениям украинских военных в приграничной зоне Курской области, пишут американские журналисты в статье Military Watch Magazine.

Издание обратило внимание на то, что цель таких ударов состоит в том, чтобы остановить поток подкреплений ВСУ, направляющийся в Курскую область.

Журналисты также отметили использование 500-килограммовых планирующих бомб ОДАБ-500, используемых для поражения хорошо укреплённых позиций противника. Украинские военные ранее жаловались на то, что эти бомбы «открывают врата ада» для ВСУ, говорится в статье.