Атаки ВСУ на РФ: какие регионы оказались в опасности в ночь на 22 сентября

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 сентября, что известно о последствиях?

Ростовская область

Беспилотник уничтожен над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около 02:00 в Миллеровском районе сбит БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В результате падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность, к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения.

Белгородская область

В Белгородской области несколько сел Волоконовского района остались без света из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные бригады начнут восстановительные работы после разрешения Минобороны. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

«Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал Гладков.

Губернатор также отметил, что село Тишанка атаковал один беспилотник. Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях атаки дрона уточняется.

Позже ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам Белгородской области, рассказал Гладков. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.

«В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано. В селе Ясные Зори вследствие прилета боеприпаса произошло возгорание кровли частного дома — сотрудники МЧС произвели тушение пожара. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», — заявил он.

Курская область

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России.

«21 сентября текущего года около 20:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — заявили в МО.

Донецкая Народная Республика

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на железнодорожный вокзал в Горловке в ДНР, в результате пострадал машинист, заявил мэр города Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) на горловском железнодорожном вокзале ранен машинист электровоза», — написал Приходько в Telegram-канале.

Кроме того, снаряд украинских войск попал в крышу многоквартирного дома в Петровском районе Донецка, разрушены две квартиры, передает РИА Новости.

По данным агентства, обстрел произошел в микрорайоне «Жилплощадка» — крайний район, за которым следует Красногоровка. Снаряд пробил крышу 15-го дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже. Взрывом были разрушены перекрытия дома и квартира на четвертом этаже. В момент обстрела в доме находились несколько человек, никто не пострадал.

«Оно как бахнуло, я заскочила и тут все начало обваливаться, все засыпано было. Пострадавших нет, приходили хозяева квартиры, немного разобрали завалы», — рассказала очевидица Галина.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 128 единиц различных боеприпасов. В результате пострадали 15 мирных жителей, еще трое погибли. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилых домостроений.

Краснодарский край

В Тихорецком районе Краснодарского края после атаки ВСУ объявлен режим ЧС, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Такая мера необходима для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием.

«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в настоящий момент местным жителям ничего не угрожает. Он добавил, что требуется время для проведения полной проверки территории.

«По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы: в Тихорецком районе — 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехала к родственникам», — заключил Кондратьев.

Сотрудники Роспотребнадзора начали брать пробы воздуха в зоне жилой застройки Тихорецка в Краснодарском крае, который Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками, сообщили в региональном управлении федеральной службы.