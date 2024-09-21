Военные действия российской армии в Курской области и приграничных районах, особенно применение многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами, вызвали беспокойство в Соединенных Штатах.

Российская армия активно использует многоцелевые истребители Су-34, которые за счет своей большой дальности полета и грузоподъемности способны выполнять продолжительные боевые задачи, сообщает Military Watch Magazine.

В частности, применение планирующих бомб позволяет самолетам наносить значительные огневые удары по украинским позициям, минимизируя риск поражения с воздуха, передает РИА «Новости».

Автор статьи отмечает, что в результате российских ударов украинские войска могут быть отрезаны от основных подкреплений в Курской области. Это создает угрозу усиления изоляции и усложняет логистические маршруты ВСУ в приграничных районах. Данная ситуация вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах, которые следят за развитием событий на границе Украины и России.

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Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ.