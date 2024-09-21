Израиль нанес новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные нанесли масштабные удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Журналисты отметили, что в Армии обороны Израиля не посчитали необходимым раскрыть, по каким конкретно объектам нанесена серия ударов.

Артиллерия ЦАХАЛ обстреляла город Айта эш-Шаб на юге Ливана. Над населенным пунктом виден дым от пожаров.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливанской Республике. В ведомстве добавили, что Россия решительно осуждает совершаемые в отношении этой страны и ее граждан акты вооруженной агрессии, которые приводят к гибели мирных граждан.