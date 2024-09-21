ВС РФ уничтожили сухогруз с ракетами для ВСУ

Российские силы нанесли поражение сухогрузу, который вез западные ракеты и боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщается в боевой сводке Минобороны РФ за минувшие сутки.

В сводке за 21 сентября сказано, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли ряд ударов по позициям и объектам противника. В их числе был корабль, перевозивший вооружения на Украину.

«Нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада», — сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили, где был нанесен удар и кому принадлежал корабль.

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За минувшие сутки также уничтожены два склада РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) и скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Накануне сообщалось, что две ракеты «Искандер» ударили по порту Одессы.