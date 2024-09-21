ВСУ в Тверской области ударили по ядерным ракетам «Сатана»? Что известно

Некоторые украинские и российские Telegram-каналы сегодня заявили, что ВСУ якобы могли нанести удар по месту хранения ядерных боеголовок «Сатана» в Тверской области. Что об этом известно?

Как ВСУ атаковали Тверскую область в субботу, 21 сентября

В Тверской области украинские беспилотники атаковали объект в районе поселка Октябрьский, который расположен менее чем в 20 км к югу от Торопца, пишет «Рыбарь».

«Согласно тепловым сигнатурам со спутника, на территории объекта возникло возгорание. На фоне инцидента сообщалось об эвакуации железнодорожной станции Старая Торопа, расположенной южнее: несколько пассажирских поездов были отменены, другие — отправлены по альтернативному маршруту», — отметил источник.

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ.

Какой объект могли атаковать ВСУ в Тверской области сегодня ночью

Политик и военный эксперт Олег Царев не исключает, что ВСУ могли атаковать ядерный объект России в Тверской области.

«Тверская область. Изначально об этом информации от Минобороны не было, но, похоже, прошедшей ночью атакована военная часть. Сейчас полностью перекрыт участок трассы М-9 „Балтия“ на участке. Украинские каналы разгоняют версию, что в военной части стоят на боевом дежурстве ракеты с ядерными боеголовками, например, „Сатана“. Если это так, и Киев об этом знал, то это серьезная эскалация. Наша сторона произошедшее пока не комментирует, но трассу перекрыли», — написал он.

Политолог Сергей Марков также считает, что ВСУ хотели атаковать объект с ядерными ракетами.

«Пути эскалации. ВСУ сегодня нанесли два удара по ядерному потенциалу России. Один удар был по периферии Запорожской АЭС, по электросистемам АЭС в Энергодаре. Другой удар был, как пишут укроСМИ, по месту базирования ракет с ядерными боеголовками „Сатана“ в Тверской области. Этими ударами Зеленский перед очень важными переговорами с Байденом хочет демонстрировать Вашингтону, что нет никаких красных линий. И поэтому можно спокойно бить дальними ракетами по любым регионам России. И по Москве. И по Кремлю. И никакого серьезного ядерного ответа со стороны России не будет. В Вашингтоне думают. И смотрят», — добавил он.

Однако Telegram-канал Win/Win обратил внимание, что информация о якобы атаке на ядерный объект в Тверской области является обычным вбросом.

«Фальстарт фейк-разгона о поражении ядерного арсенала в Тверской области (ввиду отсутствия каких бы то ни было подтверждений) привел к повторной атаке БПЛА примерно в тот же район, и теперь фейки посыпались — с оппозиционных ресурсов, контролируемых британскими ЦИПСО. Мол, вот теперь-то точно мы попали в ядерные ракеты. Несмотря на опять полное отсутствие доказательств, фейки сыпятся. Понятно, что их цель — раздуть нарратив о том, что Украина атакует ядерный арсенал, „попадает“, а ответа нет. Значит, мол, давайте нам (Великобритании) разрешение бить вглубь РФ — ответа не будет. Это чисто британская тактика стравливания методом выдуманных событий. Потом отойдут в сторону», — добавил автор канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.