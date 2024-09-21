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ВСУ из-за потерь перекидывают другие подразделения на Курское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на Курское направление другие подразделения, так как понесли на нем большие потери. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.

ВСУ из-за потерь перекидывают другие подразделения на Курское направление
© Газета.Ru
"Противник вводит сюда разные подразделения", — сказал он.

По словам Алаудинова, это связано с тем, что Вооруженные силы Украины понесли здесь большие потери. Алаудинов отметил, что невозможно точно сказать, откуда перебрасывают новые подразделения.

Также Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли много людей в районе Суджи и пытаются противостоять российской армии на Кореневском участке. По его словам, украинские противники пытаются перейти в контратаку на других участках, где продвигаются российские войска.

При этом Алаудинов отметил, что есть много "рабочих моментов" и признался, что пока четко сказать, что на передовой в настоящее время "все хорошо" — нельзя.

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Апти Алаудинов
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