Politico: США могут передать ВСУ боеприпасы JSOW для F-16

Соединенные Штаты рассматривают возможность передать ВСУ бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Дальность полета составляет 110 км, их можно использовать с F-16, пишет Politico.

По данным портала, некоторое количество боеприпасов этого типа может быть включено в пакет военной помощи на $375 млн.

Журналисты пояснили, что новый пакет пока не сформирован полностью. В него могут войти патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения.

США отложат отправку военной помощи Украине

Напомним, что Киев получил шесть истребителей F-16. Один из них практически сразу после появления на Украине потерпел катастрофу.

JSOW — тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО.

Разработана подразделением Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments.